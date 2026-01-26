BAHAR SANCAR YAZDI///

Beyaz Saray’dan servis edilen Trump–penguen temalı yapay zekâ görseli, Grönland üzerinden verilen küresel bir güç mesajıydı...

Büyük aktörler bunu yapar; sembollerle konuşur, mizahı kullanır… Bu şaşırtıcı değildir…

Asıl ibretlik ve komik olan, Rum tarafının bu görseli fırsat bilip pengueni alarak Beşparmak Dağları’na doğru yürütmesidir…

Elinde Yunan bayrağı, omzunda roketle…

Sözde karikatür, gerçekte provokasyon!

…

Beşparmak Dağları bu adada Türk varlığının sembolüdür…

Güvenliğin, caydırıcılığın ve siyasi iradenin omurgasıdır...

Oraya yürüyen her figür –ister asker çiz, ister penguen– aynı gerçeğe çarpar:

Bu coğrafyada Türk askeri vardır ve adadaki barış ortamının teminatıdır!

Rum tarafının bu karikatürü servis etmesindeki niyet, tam da bu yüzden imkânsız bir hayaldir…

Penguenin eline Yunan bayrağı tutuşturmak kolaydır...

Omzuna roket çizmek de öyle…

Ama bu adada, çizgiyle değişmeyen bir gerçek vardır ki, Türk askeri, hayal değil; fiilî ve meşru bir hakikattir…

Rum tarafındaki provokatörler bunu açıkça söyleyemediğini çiziyor…

Askerî güç hayalini, mizah ambalajına sarıyor…

Çünkü Yunanistan’dan İsrail’den, Fransa’dan, Amerika’dan, Hindistan’dan ve diğer birçok ülkeden silah dilenen ve askeri işbirliği anlaşmaları yaparak, Türkiye ve KKTC’ye karşı güç dilenen Rum Yönetimi’nin tutunacağı başka dal kalmamıştır…

Bu bir cesaret göstergesi değil; çaresizliğin dışavurumudur…

Eğer Rum tarafı bu kafada devam ederse, 3-4 yıla kalmaz, Yunanistan ile ABD’yi karşı karşıya getirir…

Sonuçta ABD’nin Orta Doğu’daki en güçlü müttefiki yazar çizer bir Güney Kıbrıs ya da vitrini güçlü, arkası kırılgan bir ordusu olan Yunanistan değil, bölgedeki siyasi ve askeri gelişmelere yön veren Türkiye’dir…

…

Herkes biliyor ki, Türk askerinin varlığı sayesinde Beşparmak’a yürüyen hayaller dağılır, roketli karikatürler kâğıtta kalır, maksimalist planlar masada değil, çöpte biter!

Rum tarafı ister kabul etsin ister etmesin; bu ada 1963’ü yaşamış, 1974’ü görmüş bir coğrafyadır…

Güvenlik, temenniyle değil caydırıcılıkla sağlanır ve o caydırıcılık, bugün de vardır…

O yüzden bu penguenli provokasyon bize bir şey anlatmıyor; Rum tarafının ne kadar çaresizce aynı rüyayı tekrar gördüğünü gösteriyor…

…

Bu adada karikatürle sınırlar yeniden şekillenmez…

Penguenle tarih yazılmaz…

Ve Türk askerinin olduğu bir coğrafyada, bu tür “yürüyüşler” sadece boş bir hayal olarak kalır…

Beşparmak yerinde duruyor…

Türk askeri yerinde duruyor…

Hayal kuranlar ise yine hayalleriyle baş başa kalıyor…