Karakuş Öz yazdı...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu yine bildiğimiz gibi. Zam var ama adına zam denmiyor. Adına “düzenleme” deniyor. Oysa vatandaş için kelimelerin hiçbir önemi yok. Faturanın altındaki rakam büyüyorsa, bunun adı nettir. Daha fazla yük, daha az nefes.

Gerekçe tanıdık. Asgari ücret arttı. Peki gerçekten mi? Maaşlar yükseliyor diye mi sevineceğiz, yoksa o artış daha cebimize girmeden temel ihtiyaçlara yapılan zamlarla geri alındığı için mi susacağız? Çünkü bu artık bir alışkanlığa dönüştü. Önce ücret artar, ardından hayatın vazgeçilmez kalemleri aynı hızla pahalanır. Sonuç? Artan sadece rakamlar olur, refah değil.

Elektrik bir tercih değildir. “Bugün almayayım” diyebileceğiniz bir ürün hiç değildir. Evdeki ışık, çocuğun ders çalıştığı masa lambası, yaşlının ısınması, hastanın cihazı… Hepsi elektriğe bağlı. Böylesine zorunlu bir hizmette sabit ücretleri artırmak, özellikle dar gelirliye “ödemek zorundasın” demenin başka bir yoludur.

Daha da düşündürücü olan şu, kurumlar genelde tasarrufu vatandaşa öğütler ama kendi yapısal sorunlarını konuşmak istemez. Kayıplar, verimsizlik, yıllardır çözülemeyen altyapı meseleleri… Bunlar neden her seferinde vatandaşın cebinden telafi edilir? Yönetim hatalarının faturası neden sürekli halka kesilir?

“Asgari ücret arttıysa biz de artırdık” mantığı, kolaycılığın en saf halidir. Çünkü gerçek yönetim, maliyetleri otomatik olarak vatandaşa yansıtmak değil, o maliyetleri düşürmenin yollarını bulmaktır. Aksi halde ortada bir plan değil, refleks vardır. Açık mı var? Zam yap.

Toplum artık şunu merak ediyor…

Bu ülkede maaşlar yaşamak için mi artıyor, yoksa zamların bahanesi olsun diye mi?

İnsanlar lüks istemiyor. Sadece öngörülebilir bir hayat istiyor. Ay sonunu hesaplayabildiği, faturayı görünce irkilmediği bir düzen istiyor. Çünkü sürekli artan giderler, sadece bütçeleri değil, umutları da küçültür.

Unutulmamalı…

Elektrik kesildiğinde karanlık olur. Ama asıl karanlık, vatandaşın her geçen gün biraz daha çaresiz hissettiği anda başlar.

Ve artık şu gerçeği söylemenin zamanı geldi bence. Halkın sabrı sabit değil, ama faturalar nedense hep sabit ücretlerden başlıyor.