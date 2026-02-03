Gizem Özgeç yazdı...

Jeffrey Epstein dosyası yeniden açıldı.Belgeler yayımlanıyor, isimler ifşa ediliyor, manşetler dönüp duruyor.Ancak dosyanın merkezindeki kelime fısıltıyla söyleniyor: Pedofili!

Evet, adı bu.Çocuklara yönelik sistematik cinsel istismar.Ve bu gerçek “skandal”, “ahlaksızlık”, “yasadışı ilişki” gibi yumuşatılmış ifadelerin arkasına saklanıyor.Oysa pedofili, bireysel bir sapkınlıktan ibaret değildir.

Güçle beslendiğinde örgütlü bir suç biçimine dönüşür.

Epstein dosyası bize bunu tam olarak gösteriyor.

Epstein’i “tek başına bir canavar” olarak tanımlamak gerçeği çarpıtmaktır. Çünkü Epstein bir sistem ürünüdür.

Siyasetin, paranın, dokunulmazlığın ve erkek egemen iktidarın ortak üretimi…

Hannah Arendt’in “kötülüğün sıradanlığı” kavramı burada tam karşılığını bulur...

Ortada bağıran çağıran canavarlar yoktur. Takım elbiseli adamlar vardır; hayır geceleri düzenleyenler, bağış yapanlar, vizyon anlatanlar…

Ve bu saygın dünyanın içinde çocuklar sessizce istismar edilir.

Peki Epstein dosyasındaki çocuklara ne oldu?

Yüzlerce mağdur susturuldu ve satın alındı. Epstein’in anlaşmaları ve gizlilik sözleşmeleri yüzünden birçok kız çocuğu konuşamadı.

Ailelerinden uzaklaştırıldılar, bazıları tehdit edildi, korkutuldu.

Çok azı gerçek adalete ulaşabildi. Bilinen mağdurlardan Virginia Giuffre gibi birkaç kişi sesini duyurdu; diğer yüzlercesi hâlâ görünmez...

Epstein’in 2019’daki ölümü, adalet sürecini daha da sekteye uğrattı; kameralardaki arızalar, uyuyan gardiyanlar ve “koruma altında” denilen yalnız bırakılmalar, sistemin refleksi olarak kaldı...

Pedofilinin en karanlık tarafı tam da burasıdır...Çocuğu hem mağdur eder hem suçlu hissettirir...

Ve bu suç, denetlenmeyen gücün çocuk bedeni üzerindeki politik bir tahakküm biçimidir.

Bugün hâlâ “listede kim var?” sorusunu soruyoruz.

Ama asıl soru şudur...

Bu kadar insan yıllarca biliyorken neden susuldu?

Cevap basit ama rahatsız edici... Pedofili güçle birleştiğinde korunur.

Devletler susar.

Kurumlar susar.

Medya temkinli davranır.

Çünkü çocuklar, güç sahipleri kadar “önemli” değildir.

Epstein modeli sistemi bugün de değişmedi. Başka isimlerle, başka ülkelerde, başka ağlarla aynı düzen işliyor.

Bir çocuğun bedeni, bir adamın kariyerinden, bir devletin prestijinden, bir kurumun itibarından daha değersiz görülüyorsa, orada sadece suç yoktur; ahlaki ve politik bir çöküş vardır.

Epstein dosyası bize şunu söylüyor:

Dünya çocukları değil, gücü koruyor.

Ve bu gerçekle yüzleşmedikçe, ister bin dosya açılsın, ister bin isim ifşa edilsin, pedofili yalnızca el değiştirir...