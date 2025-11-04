En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 27–30, sahillerde ise 23–26 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Kasım tarihleri arası KKTC önce yüksek basınç sistemi etkisiyle ılık ve nemli havanın, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta boyunca hava genelde bulutlu, Perşembe günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer hafif sağanak yağmurlu, Cuma günü az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden ve orta kuvvette esecek.