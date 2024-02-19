ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Peru'nun Ancash bölgesindeki Chimbote kenti olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 55,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Ancash Bölgesel Acil Durum Operasyon Merkezinden (COER) yapılan açıklamada, ülkenin kıyılarında herhangi bir tsunami uyarısının verilmediği duyuruldu.

Deprem, Casma ve Huarmey kentlerinde de orta şiddette hissedildi.

Perulu yetkililerden yapılan açıklamada, can ve mal kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.