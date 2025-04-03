Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Avrupa Birliği gibi büyük ticaret ortaklarına sert tarifeler getirmesinin ardından düştü.

ABD ham petrolü yüzde 3,3’e kadar gerileyerek varil başına 69,38 dolara düştü. Trump, ABD’ye ihracat yapan tüm ülkelere asgari yüzde 10 tarife uygulayacağını ve ABD ile en büyük ticaret dengesizliğine sahip yaklaşık 60 ülkeye ek vergiler getireceğini söyledi, ancak ham petrolün temel kaynakları olan Kanada ve Meksika şimdilik ücretlere tabi olmayacak.

Beyaz Saray, petrol, doğalgaz ve enerji ürünlerinin muafiyetli mallar arasında olduğunu ve yakıt piyasalarını önlemlerin yükünden kurtardığını söyledi.

Çin, mevcut vergilere ek olarak yüzde 34’lük ek bir tarife ile karşı karşıya kalırken, Avrupa Birliği yüzde 20’lik bir vergi ile karşı karşıya kaldı. Temel ithalat oranları Cumartesi gece yarısından sonra yürürlüğe girecek ve daha yüksek vergiler 9 Nisan’da başlayacak.