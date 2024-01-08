Brent petrol varil başına 78 doların altına düşerek, Suudi Arabistan'ın zayıflayan talep görünümü nedeniyle Şubat ayı için tüm bölgelerdeki alıcılar için temel ham petrol fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından geçen haftaki kazanımlarını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco, Şubat teslimi petrol fiyatlarını düşürdü, bu da ICE ve NYMEX'teki fiyatlarda gerilemeye yol açtı. Brent petrolü ICE'de yüzde 1,13 azalarak 77,87 dolara, Batı Teksas petrolü NYMEX'te yüzde 1,21 düşüşle 72,92 dolara indi. Arab Light ham petrolü için Asya'ya verilen fiyatlar 27 ayın en düşüğüne çekildi. IG analisti Tony Sycamore, jeopolitik gerginliklere rağmen petrol fiyatlarında sınırlı bir düşüş beklentisi olduğunu belirtirken, analistler Brent petrolü için belirli destek ve direnç seviyelerini takip ediyor.

LİBYA'DA ÜRETİMİ DURDURMA KARARI

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından Pazar günü yayınlanan açıklamaya göre, Libya'nın en büyük petrol sahası Sharara'da protestocuların sahayı kapatmasının ardından mücbir sebep ilan edildi.

Şirket, tesisteki üretimin mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatılması için görüşmelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Açıklamada, "Ulusal Petrol Şirketi, Sharara petrol sahasının protestocular tarafından kapatılması nedeniyle 7 Ocak 2024 Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere mücbir sebep ilan etti" denildi.

Şirkete göre kapatma, sahadan Zawiya ihracat terminaline ham petrol tedarikinin askıya alınmasıyla sonuçlandı.

IRAK'TAN YEREL TALEBE ÖNCELİK

RIA Novosti'nin aktardığına göre Petrol Bakanlığı sözcüsü Asim Cihad'a göre Irak, onlarca yıldır devam eden askeri çatışmalar sırasında duran bir dizi petrol rafinerisinin hizmete girmesinin ardından 2024 yılında petrol ürünleri ithalatını durdurmayı planlıyor.

Orta Doğu ülkesi, enerji sıkıntısını telafi etmek için uluslararası pazarlardan yeniden formüle edilmiş benzin gibi petrol ürünleri satın alıyor.

Yetkili, "2024 yılında Irak yerli üretime daha fazla güvenecek ve bazı rafinerilerin üretime başlamasının ardından, petrol ürünleri ithalatı tamamen durduruluncaya kadar hacimde bir azalma olacak" dedi.

GOLDMAN SACHS: PETROL FİYATLARI İKİ KATINA ÇIKABİLİR

Goldman Sachs petrol araştırma başkanı Daan Struyven Cumartesi günü CNBC'ye verdiği röportajda, Yemen'deki Husi isyancıların tetiklediği aksaklıkların Hürmüz Boğazı'nı da etkilemesi durumunda küresel ham petrol fiyatlarının iki katına çıkacağını söyledi.

Husiler, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların artmasının ardından Kızıldeniz üzerinden gemi taşımacılığını fiilen abluka altına aldı ve kargolara saldırmaya devam etti. Yemen merkezli militanlar, Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durumla dayanışma içinde olduğunu söyledikleri İsrail'le bağlantılı olduğu düşünülen gemileri hedef alıyor.

"Hürmüz Boğazı bir ay süreyle kesintiye uğrarsa fiyatlar yüzde 20 artar" diyen Struyven, boğaza uzun süreli müdahalenin sonunda petrol fiyatlarını iki katına çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

Senaryoyu "oldukça düşük ihtimal" olarak görmesine rağmen Struyven, son haftalarda durumu kınayan tüm enerji sektöründen geniş bir analist yelpazesine katılıyor.

Kaynak: CNN Türk