Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesi uzatmasının ardından iki günlük yükselişini korudu; barış görüşmelerinin aksamasına ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın akışları kısıtlamaya devam etmesine rağmen fiyatlar yüksek kaldı.

Brent petrol, önceki iki seansta yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra varil başına 99 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü 90 dolar civarında seyretti. Trump, salı günü yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırıları erteleyeceğini ancak “görüşmeler şu ya da bu şekilde sonuçlanana kadar” İran ile bağlantılı gemileri engellemeye devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı, Truth Social’daki paylaşımında, ABD’nin ablukayı kaldırarak Hürmüz Boğazı’nı açması halinde “İran ile asla bir anlaşma yapılamayacağını, aksi halde ülkenin geri kalanını liderleri dahil yok etmek gerekeceğini” ifade etti.

Petrol fiyatları, Basra Körfezi’ndeki gelişmeler ve normalde küresel ham petrol akışının yaklaşık beşte birini taşıyan Hürmüz üzerinden sevkiyatın neredeyse durma noktasına gelmesi nedeniyle sert dalgalanmalar yaşadı. Oynaklık, talebin çöktüğü COVID-19 döneminden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın kaynaklara dayandırdığı haberine göre İran, ABD Donanması gemilere müdahale etmeyi sürdürdüğü sürece boğazı yeniden açmayacak ve gerekirse ablukayı güç kullanarak kıracak. ABD ise salı günü yaptırım altındaki bir petrol tankerini durdurup gemiye çıktığını, hafta sonu bir yük gemisine el koyduğunu ve toplamda 28 gemiyi geri çevirdiğini açıkladı.

Küresel gösterge Brent, salı günü kapanış sonrası işlemlerde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in barış görüşmeleri için planlanan İslamabad ziyaretini iptal ettiğine dair haberin ardından kısa süreliğine 100 doların üzerine çıktı. Bu gelişme, İran medyasının ülkenin Pakistan aracılığıyla ABD’ye görüşmelere katılmayacağını ilettiğini bildirmesiyle aynı zamana denk geldi. Trump’ın ateşkesi uzatma açıklamalarının ardından ise vadeli fiyatlar yeniden geriledi.

Müzakereler, iki haftalık ateşkes sona ermeden önce gerilimi düşürmek ve petrol tankerlerinin yakında boğazdan geçip geçemeyeceğini netleştirmek için son dakika fırsatı olarak görülüyordu. Ancak taraflar arasında İran’ın nükleer kapasitesi ve Lübnan’a yönelik İsrail müdahalesi gibi birçok çözülmemiş konu bulunuyor.