Polis Genel Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) katkıları ile birinci aşaması geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen “Yangın, Deprem ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi’nin” ikinci aşaması, 16-28 Şubat 2025 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı eğitim merkezinde iki hafta süreyle devam eden eğitimler hem teorik, hem de uygulamalı olarak alanda icra edildi.

Eğitime, PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli 12 İtfaiye Mensubu katılmış olup İtfaiyeciler yangın, deprem ve benzeri acil durumlara müdahale konularında mevcut bilgilerini geliştirdi.