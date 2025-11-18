Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Cerrahi Derneği yönetim kurulu bugün yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde estetik görünümü iyileştirmek amacıyla sıklıkla tercih edilen botoks ve dolgu uygulamalarının tıbbi riskleri yüksek uygulamalar olduğuna işaret etti. Açıklamada, “Bu nedenle hekim olmayan veya bu konuda yeterli eğitim almamış kişiler tarafından yapıldığında ciddi ve kalıcı komplikasyonlara yol açabilir” denildi.

Bu işlemler sırasında yapılabilecek hata ve komplikasyonlara da yer verilen açıklamada, damar içi dolgu enjeksiyonunun ciltte nekroz (doku ölümü), kalıcı iz ve hatta körlüğe varan geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabileceği kaydedildi.

Yanlış kas enjeksiyonunun asimetriler, mimik bozuklukları, konuşma ve çiğneme güçlüğüne; sterilite eksikliğinin enfeksiyon, apse, uzun süreli antibiyotik gereksinimine; uygun olmayan veya sahte ürün kullanımının alerjik reaksiyonlar ve vücutta granülom oluşumuna; doğru doz–nokta bilgisi olmadan yapılan enjeksiyonların ise yüzde orantısızlık, istenmeyen ifadelere neden olabileceği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Botoks ve dolgu işlemleri sadece bir iğne yapmak değildir; yüz anatomisi, damar haritaları, kas fonksiyonları ve komplikasyon yönetimi bilgisi gerektirir. Bu bilgiler yalnızca tıp fakültesi üzerine ek olarak yıllarca süren ihtisas (uzmanlık) eğitiminde öğrenilir. Uzman olmayan kişiler, komplikasyon geliştiğinde nasıl müdahale edeceğini de bilemez ve gecikme daha büyük hasarlara yol açar. Bu nedenle işlemi yapacak kişinin tıp doktoru olduğundan emin olun. Mümkünse plastik, ekonstrüktif ve estetik cerrahi veya dermatoloji uzmanı tercih edin. Uygulamanın yapıldığı yerin hijyen koşullarını, kullanılan ürünlerin orijinalliğini sorgulayın. ‘Uygun fiyat’, ‘kampanya’, ‘komşunun önerisi’ gibi unsurlarla sağlık riske atılmamalıdır. Estetik işlemler güvenli ve başarılı sonuçlar verebilir; ancak doğru hekim, doğru ürün ve doğru teknikle. Ehil olmayan kişilerin yaptığı uygulamalar sadece güzelliği değil, sağlığı da ciddi biçimde tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle herkesin bilinçli, sorgulayan ve sağlıkta yetkinliği ön planda tutan bir yaklaşım benimsemesi büyük önem taşır”