Konuyla ilgili TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Çevre Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, 5 Haziran itibariyle marketlerde satılan poşetlerin fiyatının 1 TL’ye çıkarıldığını kaydetti, ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmeye çağırdı.

- "2-3 kez daha zamlanacak"

Naylon poşetlerin yasaklanacağı 31 Aralık 2024’e kadar 2-3 kez daha poşetlerin zamlanacağını da anlatan Aktolgalı bu zamların naylon poşet kullanımını caydırmasını umduklarını ifade etti.

Plastik naylonların çevreye olan zararına işaret eden Aktolgalı, vatandaşı plastik kullanımını azaltmaya çağırdı.

-“Ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar edin”

Naylon poşetlerin satışıyla ilgili marketleri sık sık denetlediklerini belirten Aktolgalı, ayrıca vatandaştan ücretsiz naylon poşet veren marketleri ihbar etmelerini istedi.