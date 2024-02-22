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Tutuklanan zanlılar dan K.D. "Sahte belge düzenleme, Sahte belgeyi tedavüle sürme, sahtekarlıkla para Temini, Sahte Belge Düzenlenmesini Tahrik etme" suçlarından yarın sabah Güzelyurt'ta, M.D. ise Sahte Belge Düzenlemesini tahrik etme ve Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme suçlarından Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarılacak

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından Güzelyurt'ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında K.D. (E-52) ve M. D. (K-52) tutuklandı.

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