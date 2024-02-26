Polisin açıklaması şöyle:

25.02.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,697 araç sürücüsü kontrol edildi ve 353’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamı dışında araç kullanma, 2’si sigortasız araç kullanmak, 19’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 71’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 475 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücüsü tutuklanmış ve 20 araç ise trafikten men edilmiştir.