Polisin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

13.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2.026 araç sürücüsü kontrol edildi ve 238’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 22’si trafik ışıklarına uymamak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 44’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 393 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç sürücüsü tutuklanmış ve 16 araç ise trafikten men edilmiştir.