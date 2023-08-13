Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimler, 20.00 – 03.00 saatleri arasında yapıldı.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 584 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 151’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 177 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 35 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1260 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 17’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak üzere olmak üzere, toplam 140 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç trafikten men edilmiş, 1 sürücü de tutuklandı.

GİRNE

Girne’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1450 araç sürücüsü kontrol edilirken, 134’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 358 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 33 araç ise trafikten men edildi.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 785 araç sürücüsü kontrol edildi ve 21’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere, toplam 231 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklandı.

İSKELE

İskele’de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 525 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 28’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere, toplam 55 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.