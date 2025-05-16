İskele’de Long beach bölgesinde bir araç park yeri içerisinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 133 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve 28 bin TL nakit para ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

15.05.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, İskele’de Long beach bölgesinde bir araç park yeri içerisinde, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, B.S.(E-25), M.İ.K.(E-26), S.T.(E-23) ve T.M.T.(E-26)’nin bulundukları araçta yapılan aramada, toplam 133 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan toplam 28.155 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.