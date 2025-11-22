Teknisyen Hizmetleri Sınıfı’nda IV derece olarak açılan münhal sonucu toplam 35 kadın ve erkek aday işe alınacak.

-Görev ve sorumluluklar…

PGM’nin duyurusuna göre, bilgisayar operatörleri, amirlerinin verdiği emirler doğrultusunda görev yapacak. KKTC giriş kapılarında yolcuların giriş ve çıkış kayıtlarını bilgisayara işleyecek.

Arşiv, kayıt, dosyalama ve daktilo gibi kitabet işlemlerini yerine getirecek. Genel kitabet hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olacak. Amirleri tarafından verilen diğer görevleri üstlenecek. Gerektiğinde vardiya sistemiyle veya mesai saatleri dışında da çalışabilecek.

-Başvuru süreci…

Başvurular 15-23 Aralık tarihleri arasında İlçe Polis Müdürlüklerine şahsen yapılacak. Adaylar başvuru formunu Polis Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden veya İlçe Polis Müdürlüklerinden temin edecek. Başvuru sonrası aday numaraları SMS ile bildirilecek.

-Genel koşullar…

Başvuracak adayların öncelikle KKTC vatandaşı olması gerekiyor. 23 Aralık itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olmaları şart. En az lise mezunu olmak, kamu haklarından yasaklı bulunmamak ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak gerekiyor.

Erkek adayların askerlik yükümlülüğünü tamamlamış olması şart. Sağlık kurulu raporuyla göreve engel bir sağlık sorunu bulunmadığı kanıtlanmalı. Ayrıca Polis Genel Müdürlüğünce belirlenen boy ve kilo ölçülerine uygun olunmalı.

-Özel koşullar…

Adayların teknik ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya bilgisayar bilgisine sahip olduklarını sınavla kanıtlamaları gerekiyor.

İyi derecede bilgisayar bilgisi ve İngilizce bilgisi şart. Dürüst ve güvenilir karaktere sahip olmak, toplum içinde olumlu tutum ve davranışlar sergilemek gerekiyor.

Erkek adayların en az 163 cm, kadın adayların ise en az 158 cm boyunda olmaları ve boy-kilo oranlarının duyuruda belirlenen aralıklarda bulunması da gerekiyor.

-Sınav takvimi…

Yeterlik ve İngilizce sınavı 3 Ocak 2026’da Lefkoşa’da yapılacak. Uygulamalı yarışma sınavı 9-10 Ocak 2026 tarihlerinde Polis Okulu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Sözlü sınav ise 14-16 Ocak 2026 tarihlerinde Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacak.

-Değerlendirme ve sonuçlar…

Yeterlik sınavı notunun yüzde 10’u, uygulamalı sınavın yüzde 20’si, yabancı dil ve mülakat puanları dikkate alınarak başarı listesi oluşturulacak.

60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sonuçlar Resmî Gazetede yayımlanacak ve adaylara yazılı olarak bildirilecek.