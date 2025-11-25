Güvenlik, basına yönelik tehdit, huzur operasyonu gibi konuların konuşulduğu toplantıda, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, muhalefet ve iktidar milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Adalıer, “Ülkede hepimizi rahatsız eden durumlar var. Polisin bununla ilgili mücadelesi sürüyor. ‘Bu ülke güvensizdir’ algısı yaratmak doğru değil. Hepimiz aynı gemideyiz.” dedi.

Polis örgütünün bugüne kadarki çalışmalarında başarılı olduğunu belirten Adalıer, “Bunun hakkını vermek lazım.” diye konuştu.

Adalıer, bir anda olmasa da bir takvim dahilinde polislerin ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yöneltilen sorulara yanıtında, 2024’te bin 24 kadının, 2025'te ise bugüne kadar 957 kadının şiddete uğradığını söyledi

Bütçe görüşmelerinde KKTC Emekli Polis Derneği üyeleri de hazır bulundu.

-Canaltay

Toplantının açılışında Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında söz aldı.

Hiçbir şeklini kabul etmedikleri şiddetin son bulması için çalışmaları kararlıkla sürdüreceklerini belirten Canaltay, bu konuda polise de büyük görev düştüğünü dile getirdi.

Canaltay, “Şiddetin hiçbir şekli kader değil, buna sessiz kalmak seçenek de değil.” dedi.

-Solyalı

Polisin bütçesi üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Ürün Solyalı aldı. Solyalı, Maliye Bakanlığı’nın polisin bütçesinden çaldığını savunarak, teşkilatın maddi açıdan nasıl güçlendirileceğini sordu.

Polise gerekli sıklıkta kıyafet bile verilemediğini savunan Solyalı, “Bu bütçede birçok alana pay ayrılmadı.” dedi.

Solyalı, polisin yüzde 25’e düşürülen ek mesaiyle yüzde yüz çalıştığını kaydederek, “Morali yüksek bir polis teşkilatı istiyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız?” diye sordu.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu da polis bütçesi üzerine söz alarak, toplumda güvenlik endişeleri olduğunu, bu konuda çeşitli toplantılar da yapıldığını ifade ederek, “Gelişmeler kaygı verici.” dedi.

Silahlı saldırıların nasıl yapılabildiğini, ülkeye onlarca ruhsatsız tabancanın nasıl sokulduğunu soran Özuslu, “Bu bataklığı nasıl kurutabiliriz? Polis siyasetten nasıl bir destek bekliyo? Güvenliğin yükünü sadece polisin boynuna asıp kendimizi temize havale edemeyiz.” dedi.

Son dönemde basına yönelik tehditlerinin de arttığını kaydeden Sami Özuslu, bir basın mensubunun ve ailesinin ölüm ve fidyeyle tehdit edildiğini söyledi.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçedeki konuşmasında, polisin ek mesailerinin disiplin altına alınamamasını, buradan tasarruf yapılmasını yanlış bulduklarını belirtti.

Polis bütçesinde 25 milyon TL’nin araç bakımına ayrıldığını belirten Barçın, bakım masraflarının azaltılması için yeni araç alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşme yapılıp yapılmadığını sordu.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, trafik kameralarıyla ilgili polise soru yönelterek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bu konuda sorumluluğun poliste olduğunu söylediğini belirtti.

-Şan

UBP Milletvekili Alişan Şan da komitede söz alarak son dönemdeki özellikle oto galerilere ve galericilere yapılan saldırılara işaret ederek, 18-19 yaşındaki gençlerin suça karıştığını söyledi.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük, partiler üstü bir konu olan polisin huzur ve güveni sağlaması için olanaklarının en iyi noktaya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Küçük, polisin güçlendirilmesi için yasal düzenlemelerle ilgili yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, “huzur operasyonu” gibi operasyonların devamlılığından yana olduklarını kaydetti.

-Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan, ülkenin yasa dışı göçte önemli bir geçiş noktası olarak gösterildiğini, Güney’in bu argümanı uluslararası alanda da sık sık kullandığını ifade etti.

Bu şikayetlerin AKPA’da da gündeme getirildiğini söyleyen Candan, rakamlarla ilgili bilgilerin paylaşılmasını istedi.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars, Başbakanlık ve Polis Genel Müdürlüğü’nün, bütçe hazırlanırken istişare yapıp yapmadığını sorarak, polisin teşkilat şemasında yapılandırmaya gerek olduğunu ifade etti.

Polisin bilişim ve teknik ekipman konusunda durumunun nasıl olduğunu soran Baybars, huzur operasyonuna da değindi.

Bunun polisin suçu önlemede kullandığı enstrümanlardan biri olduğunu kaydeden Baybars, operasyon basın yoluyla teşhir edilecekse filtreleme yapılması gerektiğini belirtti.

Baybars, kelepçe konusunda da konuşarak özellikle Lefkoşa Mahkemesi’nde “törensel geçit” şeklinde insanların polis eşliğinde kelepçelerle mahkeme salonlarına götürülüp ifşa edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Baybars, karakollardaki polis hücrelerinin durumu hakkında da bilgi talep etti.

-Öztürk

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, toplantıda söz alarak polisin araç ve personel sayısı açısından yeterli olup olmadığını sorarak, sağlık ve güvenlik olmadan devletten söz edilemeyeceğini de söyledi.

Öte yandan Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, toplantıya katılan KKTC Emekli Polisler Derneği yetkililerine de söz verdi.

Derneğin eski başkanlarından Nurettin Çırakoğlu, polise gerekli önemin verilmediğini savunarak, hala karakolları gezdiğini, genç meslektaşları ile sohbet ettiğini, polisteki sorunların değişmediğini söyledi.

KKTC Emekli Polisler Derneği Başkan Birol Atasü ise polisin personel sayısını, araç ve teknik teçhizatının iyileştirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Güçlü bir devlet istiyorsak polisi güçlendirmeliyiz.” diye konuştu.

-Adalıer

Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Poliste eksik kalan birtakım ihtiyaçların giderilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu kaydeden Adalıer, polisin 2024’te personel ihtiyacı, yasalar, özlük hakları, bina, araç gereç teknik, teçhizat ve eğitimle ilgili yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Polisin moral ve motivasyonunu düzeltmek için 9 başlıkta yasa önerisi hazırlandığını belirten Adalıer, “Bir anda değil ama bir takvim dahilinde polislerin ihtiyaçlarının giderilmesi lazım.” dedi.

Polisin ek mesai sorununun da çözülmesi gerektiğini ifade eden Ali Adalıer, ayın 10’unda ek mesai limiti dolan polislerin özveriyle çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Yüzde 67’si vardiya usulü çalışan polisin vardiya ödeneği de almadığını kaydeden Adalıer, polis teşkilatında 2 bin 349 polisin görev yaptığı bilgisini de verdi.

Son dönemdeki istihdam oranlarıyla ilgili de bilgi veren Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, polisteki şu anki görev yapan polis sayısının 2005’e göre sadece 250 kişi fazla olduğunu söyledi.

Suçların önlenmesi için suçun neden işlendiğiyle ilgili de çalışma yapılmasının önemine işaret eden Adalıer, uyuşturucuyla mücadelenin bir devlet politikası olması gerektiğini de dile getirdi.

Adalıer, “Niyet varsa, suç işlenir. Suçu engellemek adına polise teknik imkanlar kazandırmalı, günümüzde birçok şey bir telefon konuşmasına veya mesaja bakıyor.” dedi.

Huzur operasyonu ile ilgili yapılan bazı eleştiriler olduğunu da ifade eden Adalıer, “Huzur operasyonu bir planlamanın ürünüdür, evet bir ‘güç gösterisidir’, bunun yapılması da gerekir.” dedi.

Organize suçla mücadele için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da ifade eden Adalıer, oto galerilere yönelik saldırılarda, faili meçhul hiçbir mesele kalmadığını söyledi.

Adalıer, Türkiye’deki yetkili makamlarla iş birliği yapıldığını dile getirerek, KKTC polisinin sahada önemli başarılar elde ettiğini de dile getirdi.

Kadına yönelik şiddet rakamlarının paylaşılmasının istenmesi üzerine Adalıer, 2024’te bin 24 kadının, bu yıl bugüne kadarsa 957 kadının şiddete uğradığını söyledi

Adalıer, geçtiğimiz yıl çocuğa yönelik 36, bu yıl da 28 cinsel suç işlendiğini belirtti.

Trafik kameralarıyla ilgili soru üzerine Adalıer, “Yeni kameraların idamesi Ulaştırma Bakanlığı’na aittir. Eski kameralar bizdeydi. Yeni kameralar bizde değil.” dedi.

Kelepçe konusunda söylenenleri de yanıtlayan Adalıer, “Polis eleştirilirken birçok unsur göz ardı ediliyor. Bu konu birçok paydaş ile konuşuldu.” dedi.

Adalıer, “Polis örgütü bugüne kadarki çalışmalarında başarılı. Bunun hakkını vermek lazım. Polisimiz sahada çok iyidir ki failler yakalanıyor. Önleyici tedbirler, yasal gereksinimlerin ve ihtiyaçların giderilmesi lazım.” dedi.

Adalıer, ek mesai konusunda iyileştirme yapılması gerektiğini yineleyerek, "Bu bütçeyle araç filomuzu yenilememiz de mümkün değil.” açıklamasında bulundu.

Sami Özuslu’nun sorusu üzerine Adalıer, “Tüm basın mensuplarının korunması bizim sorumluluğumuzdur. Gerekli tedbirler alınıyor.” dedi.

Polisin ödül verme ve operasyon kaleminin 500 bin TL’nin altında olduğunu da söylemesi üzerine bütçede artışa gidildi.

Adalıer’in konuşmasının ardından polisin ödül kalemine 450 bin TL artış yapılarak Polis Genel Müdürlüğü’nün 8 milyar 452 milyon 706 bin TL'lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.