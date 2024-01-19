18.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,903 araç sürücüsü kontrol edildi ve 241’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 76’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 366 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 21 araç ise trafikten men edilmiştir.