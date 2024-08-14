16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un 25 Ocak 2023 tarihinde İskele’nin Long Beach bölgesinde vahşice öldürülmesiyle ilgili cinayet davası, oturumlarını İskele Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştiren Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülmeye devam ediyor.

Bir önceki duruşmada Kıdemli Savcı Emine Taşkın’ın tanığı olarak şahadet vermeye başlayan meselenin tahkikat subayı Polis Müfettişi Erdim Kara dünkü duruşmada da şahadetine devam etti ve cinayetin detaylarını anlattı. Cinayette kullanılan aracı İskele Polis Müdürlüğü avlusunda inceleyen mahkeme davayı kaldığı yerden devam edilmek üzere 15 Ağustos’a (yarın) erteledi.

Dünkü celsede şahadetine devam eden polis müfettişi Erdim Kara, 25 Ocak’ta saat 07.40’ta, İskele, Long Beach bölgesinde Grant Safir Otel isimli şantiye alanı içerisinde kadın cesedi olduğuna dair bilgi aldığını ve bölgeye gittiğini söyledi.

Bir kadın cesedinin yerde yattığını, yüzünde ve baş kısımlarında kan olduğunu aktaran Kara, olay mahallinde tekerlek izleri de tespit ettiğini söyledi. 100 metre ilerisinde de yerde kan izleri tespit ettiğini ve konu bölgenin de ikinci olay yeri olarak kordon altına aldığını anlatan Kara, Adli Tıp Uzmanının cesedin 8 saat önce, künt cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit ettiğini ve bölgede kanlı demir kalıp gerdirme vidası bulunduğunu belirtti.

Sanığın kullandığı aracın Derinya Sınır Kapısı yakınlarında bulunduğunu belirten Kara, konu aracın çalışır vaziyette ve içerisinde kan lekeleri olduğunu, araç içerisinde yakılmaya çalışılan giysilerin de bulunduğunu ifade etti.

Aynı tarihte meydana gelen bu olayın duyulması üzerine olay yerine gelen maktulün teyzesi Cihan Tüccar’ın maktulün Zehie Helin Reessur olduğunu teşhis ettiğini kaydetti.

Olayla ilgili sorguladığı B.Ö isimli kişiden, olay gecesi sanık ve maktul ile birlikte Abbas Karan Gökçe’nin de aynı evde içkili bir ortamda bulunduklarını öğrendiğini anlatan Kara, adı geçen Gökçe’yi tespit ettiğini ve arama emri ile söz konusu evde arama yaptığını, olay günü ve öncesinde bahsedilen içki alemiyle ilgili birçok bulgu tespit ettiğini söyledi.

Söz konusu evin bulunduğu apartmanın giriş çıkışları ile ilgili ve cinayetin işlendiği otel şantiyesinin giriş alanından kamera görüntüleri tespit ettiğini vurgulayan Kara, sanığın 01.59’da aracıyla bölgeye girdiğini ve 02.12’de yine süratle ayrıldığını belirlediğini mahkemeye aktardı.

Lefkoşa Bilgi Değişim Ofisi’ne, sanığın iade edilmesi için girişimde bulunduğunu belirten Kara, aynı gün zanlının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde tespit edildiğini ve saat 19.10’da Birleşmiş Milletler görevlileri tarafından kendilerine teslim edildiğini bildirdi.

Salondaki duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın emare aracını İskele Polis Müdürlüğü bahçesinde incelendi, ardından davayı kaldığı yerden devam edilmek üzere 15 Ağustos tarihine tehir etti.

KAYNAK: KIBRIS GAZETESİ