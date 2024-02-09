Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

08.02.2024 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, E.K.(E-33)’nin Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosuna giderek, polis olmadığı halde konu işletmede kasiyer olarak çalışan şahsa kendisini polis olarak tanıttıktan sonra 1000 Stg para satın almak istediğini beyan edip, 1000 Stg nakit parayı kasiyerden alıp tasarrufuna geçirdikten sonra, karşılığında herhangi bir ücret ödemeden konu iş yerinden kaçıp 1000 Stg nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir.

Ayrıca bahse konu şahsın, 08.02.2024 tarihinde saat 18:00 sıralarında, Gazimağusa’da bir şahsın kullanımındaki taksiye binerek kendisini gitmek istediği yere götürmesini sağladıktan sonra, taksi ücreti olarak ödemesi gereken 380 TL’yi ödemeyip, sahtekarlıkla kredi temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.