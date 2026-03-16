Orta Doğu’da devam eden savaş, Güney komşularımızın ayarlarını fena bozdu…

Rum liderliği bir sinir harbinin içerisinde ne yapacağını tam anlamı ile sapıttı…

Bugün Güney Kıbrıs’ta yapılan açıklamalara baktığınızda Rum siyasetinin ne kadar tutarsız bir çizgide ilerlediğini ve panik içerisinde olduğunu açıkça görmek mümkündür…

Ağrotur’daki İngiliz askeri üssüne yönelik İHA saldırısının ardından Güney Kıbrıs egemenlik haklarını teslim etmeyi göze alacak kadar şaşırmış durumdadır…

Rum siyasetçiler adaya gelen Avrupa askeri güçlerinin geçici değil kalıcı olması gerektiğini savunmaya başladı…

AKIL TUTULMASI!

Yani mesele sadece bir güvenlik krizi olmaktan çıkmış, egemenliğini ve ülkenin güvenliğini yabancı devletlere satma noktasına gelmiştir…

Halk arasında bununla ilgili bir “Tabir” olsa da edebim bunu yazmaya el vermiyor…

Bu yaklaşım kendilerine “güvenlik” sağlamaz…

Tam tersine İran için “Işıklı bir hedef tahtası” olurlar...

Tabi bir de kendilerini bu uğurda satmış ve her şeylerini kaybetmiş olmaları da yanlarına cabası kalır…

Rum hükümet sözcüsünün yaptığı açıklama ise gerçekten insanı hayretlere düşüren başka bir “Gaf” oldu…

Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği F-16 uçaklarıyla ilgili olarak Rum hükümet sözcüsü, “Türkiye bize herhangi bir izin sormadı” dedi…

SEN KİMSİN?

Sen kimsin de Türkiye senden izin isteyecek?

Kendisini “Adanın tek meşru hakimiyeti” ilan edip, “Girne’ye, Mağusa’ya girme hayalleri kuran” ama İran’ın tek bir İHA’sı ile bugüne kadar yürüttüğü BALON MİLLİYETÇİ SİYASET anlayışı çöken, bebek katillerinin kucağına oturup devletini teslim eden, kendi ülkesini savunamadığı için yabancı devletlerden yardım dilenen bir topluluktan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bırak izin almayı, CİDDİYE BİLE ALMAZ!

Sen Türkiye’nin muhatabı bile değilsin…

Hatta “YOK HÜKMÜNDESİN”…

Hz. Mevlâna’ya sormuşlar: “O kadar okur, o kadar yazarsın. Peki ne bilirsin? O da cevap vermiş: Haddimi bilirim!

İnsan haddini ve duracağı yeri bilmeli…

Hadsizliğin de böylesi gerçekten görülmedi…

Tabi Güney komşumuzdaki çelişkili ve hayretler içerisine düşüren açıklamalar bunlarla mı kaldı?

Tabi ki hayır…

Rum savunma bakanı yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın NATO’ya girmek istediğini söyledi…

Ancak bu girişimin Türkiye tarafından engellendiğini de ekledi…

Bir tarafta Türkiye’yi sürekli suçlayan bir Rum yönetimi, diğer tarafta ise NATO’ya girebilmek için yine Türkiye’nin onayına ihtiyaç duyan bir Rum siyaseti…

Peşi sıra yapılan tutarsızlık içindeki açıklamalara ve yaşananlara baktığımızda tablo şudur: İflas eden, enkaza dönen ve zihnen sapıtmış bir Rum Yönetimi…

Siz kendini ona buna pazarlamaya devam ede durun, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenlik şemsiyesi altında KKTC devleti bu topraklarda huzur içerisinde yaşamaya ve var olmaya devam edecek…