Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri, sürücüyü tespit ederek, 6065,40 TL para ve 10 ceza puanı kesti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin Sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek araç sürücüsüne 6065,40 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.