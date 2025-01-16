Polisten yapılan açıklamada, son zamanlarda, sosyal medyada gerçek sahipleri tarafından satış ilanı verilen araçların fotoğrafların, kötü niyetli kullanıcılar tarafından kopyalanarak daha düşük fiyata sahte satış ilanları verildiği belirtildi. Açıklamada, sahibi olmadığı bir aracın satış ve devir işlemlerini aracılar ile yaptıran kişilerin sahtekarlıkla para temin ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına, vatandaşlarımızın internet ve sosyal medya platformları üzerinden araç satın alacakları zaman çok dikkatli olmaları, ayrıca satışa sunulan araçların ödemesi tamamlanmadan devir işleminin yapılmaması ve aracılar tarafından verilecek banka hesaplarına para göndermemeleri önemle rica olunur” denildi.