Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi amacıyla ülke genelinde emniyet ve trafik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı. PGM, yeni yılda da 24 saat kesintisiz görev başında olunacağını vurguladı.

PGM’den yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelecek şikâyet ve yardım taleplerinin hızlı şekilde değerlendirilmesi için “155 Polis İmdat”, “156 Narkotik”, “199 İtfaiye” ve diğer telefon hatlarının 24 saat kesintisiz hizmet vereceği bildirildi.

Açıklamada, yeni yıl kutlamaları süresince gerek trafikte gerekse toplu alanlarda vatandaşların kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri çağrısında bulunuldu.

Polis'ten paylaşılan tedbirler şu şekilde:

"Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız. Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep ediniz veya taksi hizmetinden faydalanınız.

Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz; “sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak” olsun.

Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli; cep telefonu ile konuşmamalı, mesaj yazıp okumamalıyız.

Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Emniyet Kemeri Yasası’nda belirtildiği gibi:

Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, 3 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.

Boyları 135–150 cm arasında olan çocukların motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması, boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğuna oturup emniyet kemeri takması zorunludur.

Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır.

Motorlu araçlar içerisinde seyahat eden herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli araçlar, motosiklet ve ATV dâhil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla koruyucu kask takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.

Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları çekinmeden polise ihbar ediniz.

Yeni yıl kutlamaları sırasında ateşli silah kullanmayınız. Açılan ateşin çevrede ve yüksek binalarda bulunan şahıslara zarar verebileceğini unutmayınız. Ateşli silah kullanmanın suç olduğunu; hâle göre mahkûmiyet halinde 7 ile 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceğini ve ateşli silah kullanımına karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilerek suç failleri hakkında yasal işlem yapılacağını hatırlatırız.

Evinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol ediniz; varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizleri kontrol ederek yangına sebebiyet vermeyecek şekilde gerekli tedbirleri alınız"

Polis Genel Müdürlüğü, trafik kazalarında can kaybı, ağır yaralanma ve maddi kayıpların önlenmesi için alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra sürücüler ve yayaların da trafik kurallarına uymasının hayati önem taşıdığını belirtti.

PGM açıklamasında, “Sevincin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir” ifadelerine yer verilerek, halkın yeni yılı kutlandı ve 2026 yılının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu.