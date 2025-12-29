-ÖZEL HABER-

Yeni bir yıla sayılı günler kala, vatandaşlar yılbaşı gecesini nasıl geçireceklerini ve 2026’ya dair duygu ve düşüncelerini Gündem Kıbrıs Gazetesi ile paylaştı.

Kimileri yeni yılı aile sofrasında karşılamayı tercih ederken, kimileri için yılbaşı sıradan bir akşamdan farksız görülüyor.

Artan hayat pahalılığı, ekonomik zorluklar, yaşanan kayıplar ve geleceğe dair belirsizlikler, vatandaşların yeni yıla bakışını büyük ölçüde şekillendirirken; tüm bu olumsuzluklara rağmen birçok kişi, sağlık, huzur ve barış temennisiyle yeni yıla girmeye hazırlanıyor.

İşte farklı kesimlerden vatandaşların yılbaşı planları ve 2026’ya dair beklentileri…

Şahin Doğan Aldırmaz: Yeni yıl gecesi arkadaşlarımızla evde toplanacağız. Mangal yakacağız, güzel bir sofra kuracağız ve 2026 yılını sohbetle, muhabbetle gülerek, umutla karşılayacağız. Son birkaç yıl çok iyi geçmedi, umarım bu yeni yıl iyi gelir herkese. Tüm vatandaşların yeni yılını yürekten kutlarım.

Müstakime Gildir: Her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşı da evde çekirdek ailemizle beraberiz. Bizim ailemiz uzakta o yüzden yılbaşları bizim için çok bir anlam ifade etmiyor. Biz yeni yıl akşamlarını normal bir gece olarak soframızı kurup yemeğimizi yiyerek rutin geçiriyoruz. Soframızda da yeni yıl olduğu için mangal yanmaz ya da özel bir yemek pişmez. Ben yeni yılın herkese kutlu olmasını diliyorum. Yaşamak için umutlu olmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Yeni yıl umarım güzel geçer.

Mehmet Çeler: Bizim yılbaşı gecelerimiz çok güzel geçer. Yıllardır evimizde ailemizle hep beraber yemek yer, yeni yılın gelişini kutlarız. Bizim ailede gelenektir, yılbaşı gecesi hindi pişer. Bu yıl da hindimizi pişirip, soframızı kurup ailemizle, sevdiklerimizle güzel bir gece geçireceğiz. 2026 geliyor ama umudumuz yok onu da belirtmek isterim. Tüm halkın yeni yılını da kutlarım. Herkese mutlu, sağlıklı güzel bir yıl dilerim.

Emine Palaz: Biz yeni yılda evde çocuklarımızla beraberiz. Her yılbaşı toplanır, mangal yakar kendi aramızda kutlama yaparız, bu yıl da aynısını yapacağız. 2025 bitiyor, 2026 geliyor umutluyuz, beklentilerimiz var. Ben herkesin mutlu sağlıklı, bol kazançlı bir yıl geçirmesini diliyorum.

Ali Esentepe: Yeni yıla az kaldı ancak biz henüz ailece bir yılbaşı planı yapmadık. Büyük bir ihtimal evde aile ile geçireceğiz, mangal yakacağız. Açıkçası yeni yıl beni heyecanlandırmıyor, bir hevesim ya da bir umudum da yok. Her yıl umut ediyoruz ancak bir sonraki yıl da aynı oluyor, hatta gelen gideni aratıyor. Umut yok ama yine de ülkede bundan sonra güzel bir şeyler olmasını istiyoruz. Umarım yeni yılda barış olur, pahalılık son bulur.

Erhan Çimenci: Çok net belirteyim, biz yeni yıl çocuğu değiliz, bizler yeni yıl bilmeyiz o yüzden de özel bir etkinlikle ya da yemekle o geceye bir önem atfederek kutlama yapmayız. 2025 bitiyor, 2026 geliyor bu noktada bir yılı bitirdiğimiz ve yeni bir döneme adım attığımız için mutlu oluruz, umut taşırız. Önümüzü göremesek de hayatı yaşıyoruz ve hayat bambaşka. Yaşamasını bilmemiz lazım ki hayat gibi hayat olsun. Çok kötülükler var. Rum diyoruz, din diyoruz, ırk diyoruz. İnsan değil mi herkes? Ne arıyoruz, kötülük. Ben bu yıl tüm kötülüklerin son bulmasını diliyorum, yeni yıl huzur ve mutluluk getirsin.

Emine Sarı: Yeni yıl planı diyorsunuz da asgari ücretle ne yapabiliriz? Asgari ücret 44 bin TL, ben asgari ücret alıyorum. Dışarı çıksan bu parayla çıkılmaz, evde güzel bir sofra kurmak istesen kurulmaz. Herkes müdürü müsteşarı düşünüyor da asgari ücretliyi bir nebze dahi düşünen yok. 2026 geliyor bekliyoruz, umutlu olmak istiyoruz. Yeni yılın herkese mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Umarım yeni yıl da savaşlar ölümler son bulur.

Sercan Anadol: Biz her yılbaşını evde ailemizle beraber geçiririz. Bu yılbaşı da ailemizle beraber evde toplanacağız. Mangal yanacak, fırına yemekler konacak güzel bir sofra ve güzel bir atmosferle yeni yılı karşılayacağız. 2026 geliyor ama umut da yok. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyoruz. Pahalılık artıyor, hastalıklar çoğalıyor, yeni yıldan ne umabiliriz bilemiyorum. Yine de herkese sağlıklı, mutlu güzel yıllar diliyorum.

Hasan Hüseyin Ablak: Üzerimizde bir yılın yorgunluğu var. Kendi adıma şunu söyleyim, 2025 yılı benim için çok yorucu geçti, izin kullanamadık, dinlenemedik, sevdiklerimize vakit ayıramadık. Ben bu yılbaşı gecesini dinlenerek ve sevdiklerime vakit ayırarak geçirmeyi düşünüyorum. Mangal yakarız, evimizde toplanırız sohbet, muhabbet ve huzur içinde dinlene dinlene yeni yıla gireriz. Ben yeni yıldan umutluyum, bazı şeyler değişecektir. Yeni yılın herkese öncelikle sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkese mutlu yıllar.

Kıvılcım Göktekal: Yeni yıla evimizde çocuklarımızla, ailemiz ve aile dostlarımızla güzel bir yemek yiyerek ve iyi vakit geçirerek gireceğiz. Yeni yıla giriyoruz ama açıkçası umut da yok. Kıbrıs’ta Türkiye’de aynı durumda çok hoş günler geçirmiyoruz. Her zaman bardağın dolu tarafından bakmaya çalışmamıza rağmen olmuyor. Çocuklarımız var onlar için mutlaka şartları zorlamaya çalışıp umudumuzu kaybetmemeye çalışacağız ama bilemiyorum. Ben buradan herkese sağlık ve umut diliyorum. Umarım bu yeni yıl umutların yeniden yeşerdiği güzel bir yıl olur.

Nuray Gökçan: Yeni yılı evde çocuklarımızla mangalımızı yakarak geçireceğiz. Biz bu yıl ailede çok kayıp verdik, büyük bir coşku ile yeni yıla giremiyoruz. Yeni yıldan umutluyum. Daha az kayıplı ve sağlıklı bir yıl olmasını istiyorum. Buradan da herkesin yeni yılını kutluyorum. Önce sağlık başkada bir dileğim yok. Önce sağlık sonra mutluluk.

Remzi Karamazi: Biz yeni yıl kutlamıyoruz o yüzden bir planımız da yok. Evde ailece normal bir gece geçireceğiz. 2026’dan umutluyum ama herkese sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dilerim.