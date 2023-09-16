Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yılmaz Sevdalı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sevdalı huzurda bulunan zanlı K.T.G'nin 9 Eylül 2023 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Cemal Gürsel Cadde Lefkosa’da Trafik Amirliğinde görevli polis bir memuru tarafından kontrol için durdurulması üzerine SJ 388 Plakalı araç sürücüsü K.T.G seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı gerekçesiyle rapor edileceği için sürüş ehliyet istendiğinde aslında sürüş ehliyeti olmamasına rağmen, sürüş ehliyetinin yanında olmadığını ve adının Adrian Marova olduğunu söyleyerek başkasının kimliğine bürünerek trafik cezasını "Seyrüsefersiz araç kullanmak ve sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak" suçları ile ilgili düzenlettirerek sahteleyip, alarak tedavüle sürülmesini sağladığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının daha sonra polise cezayı ödemek için geldiğinde zanlının söz konusu ceza üzerinde kayıtlı olan isimli kişi olmadığının tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta zanlının yapmış olduğu beyanlarında teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda soruşturmanın selameti için zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadetti değerlendiren yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.