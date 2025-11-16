Polis memuru Hülya Debreli mahkemeye olguları aktardı. Polis, 15.11.2025 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Demirhan’da, faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen kavga olayına müteakip olay mahallinden ayrıldıktan sonra geri dönen ve alkollü içki tesiri altında bulunan zanlının olay mahallinde bulunan ve yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile suçüstü hali kendisini tutuklamaya çalışan polis memuruna hakaret edip yüzüne kafası ile vurduktan sonra olaya müdahale eden başka bir polisin de sağ el baş parmağını ısırarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının polis arabasına bindirileceği sırada ise kafa attığını polisin bu kez karın bölgesine tekme atarak darp edip “içeri girer yatar çıkarım seni bulurum çocuklarından çıkarırım” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis memuru alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.