Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Girne’de, Reyhanlı Sokak üzerinde, 293 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette bulunan Y.C.(E-46), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratmasından dolayı olay yerine gidip olaya müdahale eden ve söz konusu şahsı suç üstü hali gereği tutuklayan polis memuruna küfür edip, göğsüne vurmak suretiyle darp ederek polisi görevinden men etmiştir. Soruşturma devam etmektedir.