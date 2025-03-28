Polisten yapılan açıklama şöyle:

“28.03.2025 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan Gönyeli Polis Karakolu ekibi tarafından, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen iki kişinin yanlarına gittikleri sırada, konu araçta yolcu olarak bulunan G.T.C. (K-28)'nin araçtan indiği esnada tasarrufunda bulunan bir maddeyi ağzına atmaya çalıştığı sırada tespit edilmiştir. Söz konusu madde emare olarak alınıp yapılan incelemede, yaklaşık bir gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid (bonzai) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve araç sürücüsü C.T. (E-52) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”