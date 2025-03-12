Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından bugün Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapılan araçlar da kontrol edildi.

Denetimler kapsamında; 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00-08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa uymadığı tespit edilen toplam 1 kamyon sürücüsü, mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan 1 sürücü, A İşletme izinsiz yolcu taşımacılığı yapan 2 sürücü, B İşletme İzinsiz araç kullanan 4 sürücü ve aracın sabit koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşıyan 2 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.