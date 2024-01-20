Polisin açıklaması şöyle:

19.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,703 araç sürücüsü kontrol edildi ve 211’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 23’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 77’si diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 17 araç trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.