Girne’de bir apartmanın merdiven basamaklarında, çıkan kavgada bir kişi ciddi şekilde darp edildi, üç kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün meydana gelen olayda E.Ş (E-25), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçağı H.Y’nin (E-50) üzerine doğru salladı. Ardından İ.E.K.(E-22) ile birlikte H.Y’ye vurarak ciddi şekilde darp edip, sol elindeki bir parmağın kırılmasına sebep oldu.

Meseleyle ilgili bahse konu şahıslar tutuklanırken, E.Ş’nin üzerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 0,5 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

BAŞIBOŞ VE RUHSATSIZ KÖPEK BULUNDURAN ŞAHSA YASAL İŞLEM

Haspolat’ta dün M.S’nin (E-43) ruhsatsız olarak sorumluluğunda bulundurduğu üç köpeği başıboş bırakıp, başka bir köpeği ısırarak yaralanmasına sebep olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

İKAMET İZİNSİZ 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

ESKİ SEVGİLİSİNİ DARP EDEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Kalecik’te, 13 Ocak'ta park halinde bulunan araçta, M.B.(E-29), kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle eski sevgilisi F.M.A.Ö’nün (K-29) yüzüne tokat vurarak ciddi şekilde darp etti, sol kulak zarında delik oluşmasına sebep oldu. M.B. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.