Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Ahmet Karaosmanoğlu olguları aktardı.

Polis, 27 Kasım 2023 tarihinde saat 17.50 raddelerinde Girne'de Şehit Celal Bekiroğlu Sokak Yaşam 3 Apartmanı Daire 19 adresinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada konu yerde tespit edilen E.W'nin cebinde 10 ayrı paket halinde 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, arama esnasında P.C.O’nun tuvalete uyuşturucu attığının görüldüğünü ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis, tuvalet rögarında yapılan aramada 99 gram uyuşturucu bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, ayrıca zanlı Okechukwu’nun yatak odasında yapılan aramada 11 paket halinde 11 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, toplam 152 gram ağırlığında uyuşturucunun yanı sıra, bir adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 4700TL nakit para 65 Sterlin, 65 Euro ve 5 Amerikan Doları nakit para bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, E.W, P.C.Oev evde bulunan H.L.M.J'nin tutuklandığını açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu H.L.M.J'ni uyuşturucu ile bağı olmadığını belirlediklerini ancak ülkede ikamet izinsiz kaldığı için başka bir soruşturma kapsamında adli şubeye teslim ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

