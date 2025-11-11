Arapköy’de araç içinde ölü bulundu

09 Kasım 2025 tarihinde Arapköy’de, kullanımındaki araç içinde hareketsiz halde bulunan Çatalköy sakini Mahir Dereci (59), ambulansla Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dereci’ye yapılan otopside, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Kesin sonuçların ileri tetkiklerle ortaya çıkacağı bildirildi.

Mehmetçik’te 70 yaşındaki adam evinde yaşamını yitirdi

Aynı gün, 09 Ekim 2025 tarihinde Mehmetçik’te ikamet ettiği evde hayatını kaybeden Mehmet Hüseyin Gülerkaya (70) ile ilgili otopsi raporunda da benzer bir süreç işledi. Ölüm nedeninin ortaya konulması için kan ve doku örnekleri alınarak ileri tahlillere gönderildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.