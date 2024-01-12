Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça ALAV’ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili zanlı olarak aranmakta olan Kamerun uyruklu iki şahsın, cinayetin hemen ardından kanunsuz yollardan GKRY Bölgesine geçtikleri öğrenilmiştir.

İşlenen cinayetin hemen ardından, cinayet zanlılarının kanunsuz yollardan GKRY Bölgesine kaçtıklarının öğrenilmesi üzerine, Polis Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak İki Toplumlu Suç ve Suçlarla İlişkin Bilgi Değişimi Ofisi kanalı ile GKRY yetkililerinden bilgi istenmiş ancak, bugüne değin hiçbir resmi cevap alınamamıştır.

GKRY Bölgesinde bulunan zanlıların yeniden sınır ihlalinde bulunarak KKTC üzerinden ada dışına kaçmak için girişimde bulunabileceklerinin öğrenilmesi üzerine, Güvenlik Güçlerince KKTC - GKRY sınır bölgelerindeki tedbirler artırılmış ve 8 Ocak 2024 tarihinde yeniden KKTC topraklarına giriş yapan zanlılar, Polis Genel Müdürlüğü Ekiplerince tespit edilerek sağlıklı şekilde ele geçirilmişlerdir.

Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, zanlıların yakalanması öncesi, esnası ve sonrasında;

ü Polis Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir kimse, kanunsuz bir fiil veya müdahaleye yönlendirilmemiştir.

ü Yapılan icraat sırasında, hiçbir surette KKTC sınırları dışına çıkılmamış ve GKRY topraklarına temas ve tecavüz edilmemiştir.

ü Yakalanan zanlılar haricinde, KKTC’de aranmakta olup GKRY Bölgesinde yaşayan hiçbir kimse KKTC topraklarına geçmemiştir.

ü KKTC Polis Örgütü’nün hiçbir yetkilisi tarafından hiçbir kimseye para veya başka herhangi bir vaatte bulunulmamıştır.

Acımasızca işlenen ve toplumda infial yaratan Ayça ALAV cinayetinin ardından, GKRY Bölgesinde rahat bir şekilde dolaşan ve adadan kaçmak için girişimlerde bulunan zanlıların yakalanıp KKTC Makamlarına teslim edilmesi için GKRY yetkilileri tarafından bugüne kadar hiçbir girişimde bulunulmamasına rağmen, asılsız iddialarla KKTC Polis Örgütü’nün yasal sınır ve mevzuatlar çerçevesinde başarıyla gerçekleştirdiği icraata gölge düşürerek, toplum nazarında olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir.

KKTC halkı tarafından her zaman güvenilen ve Güvenlik Kuvvetlerimizin güzide kuruluşlarından biri olan Polis Genel Müdürlüğü, suç işleyen veya işlemek niyetinde olan şahıslara yönelik çalışmalarına yılmadan ve kararlılıkla devam edeceğini bu vesileyle bir kez daha siz değerli halkımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.