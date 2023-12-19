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Soruşturma devam ediyor.

Yaralılar, Sahil Güvenlik ekipler tarafından gemiden indirilip, ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polisin açıklamasına göre, kestikleri boş varilin patlaması sonucunda Emre Can’ın el ve yüzü, Emre Kaşıkçıoğlu’nun ise elleri ve ayaklarında yüzeysel yanıklar oluştu.

Gazımağusa'da Derinya açıklarındaki Malta Bandıralı “MT AQASIA” akaryakıt gemisinde spiral makinesiyle çalışma yapılması sırasında meydana gelen patlama sonucunda 2 kişi yaralandı.

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