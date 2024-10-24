Polisten yapılan açıklama şöyle:

“Sosyal medya ve internet üzerinden yayın yapan bazı medya kuruluşlarında, bugün paylaşılan “Çocuklara Ücretsiz Dağıtılan Şekerlerde Uyuşturucu İddiası” başlıklı bir haberde, son dönemde çocuklara ücretsiz olarak dağıtıldığı bildirilen bir oyuncaklı şekerin içerisinde uyuşturucu madde bulunduğuna dair iddiaların olduğu ve bu konunun velileri alarma geçirdiği yönünde bilgiler yer almaktadır.

Bahsi geçen haberin içeriği ile ilgili olarak yapılan araştırmada, konu iddiaların ülkemizde yaşanmadığı, paylaşılan haberin yurt dışında yayınlanan bir haber olduğu ve ülkemizle alakasının olmadığı belirlenmiştir.

KKTC Polis Genel Müdürlüğüne konu hakkında herhangi bir ihbar yapılmamış olup, konu Polisin bilgisine geldiği andan itibaren gerekli tedbirler alınarak soruşturulmaya başlanmış ve söz konusu şekerlerin ülkeye ithal edilebileceği göz önünde bulundurularak, Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkililerine de bilgi verilmiştir.

Halkımızın benzer bir olayla karşılasması halinde, her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 156 NARKOTİK” veya diğer telefon hatlarını 24 saat kesintisiz olarak arayıp olayı bildirebileceğini hatırlatırız.

Çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren böylesi hassas bir konuda haber yapılacağı zaman, basın kuruluşlarımızın daha dikkatli davranmaları gerektiğinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”