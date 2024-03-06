Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.03.2024 tarihinde, Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Hüseyin HACIŞEVKİ (E-61)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

03.03.2024 tarihinde, Esentepe’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Anthony FILUGELLİ (E-55)’nin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.