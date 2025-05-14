Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

14.05.2025 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Yenierenköy Lisesi'nin doğu kısmında bulunan tali yol üzerinde, Yenierenköy-Dipkarpaz seferini yapan Yahya GÜNGÖR (E-32), yönetimindeki TET 123 plakalı otobüs ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, yoldan çıkıp devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü ile otobüste yolcu olarak bulunan 10 öğrenci Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış olup, tedavileri halen devam etmektedir. Kazada yaralanların Sağlık Merkezleri sevk edilmeleri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.