24.02.2025 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu 2 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 200 ABD doları sahte paranın, değişim yapmak maksadıyla tedavüle sürüldüğü tespit edilmiştir. Akabinde bahse konu şahsın tasarrufunda, 26 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 2600 ABD doları daha sahte para tespit edilmiştir.
Sahte ABD Dolarlarının Seri Numaraları:
PL67525469B
PL17067193D
PL17067677D
PL17067475D
PL17067488D
PL17067401D
PL17067738D
PL17067627D
PL17067627D
PL17067617D
PL17067617D
PL17067771D
PL67524317B
PL67525477B
PL17067186D
PL17067069D
PL17067404D
PL17067166D
PL67525471B
PL17067093D
PL17067195D
PL17067059D
PL17067191D
PL17067450D
PL17067093D
PL17067497D
PL17067402D
PL66049871B
Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler, vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.