Polis'ten yapılan açıklama şu şekilde:

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE

Ülkemizde etkili olan, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle;

• Yollarda seyredecek olan araç sürücüleri; şiddetli yağış, sis, taş düşmesi, toprak kayması ve buna benzer sürüş güvenliğini olumsuz etkileyecek afetlerle karşılaşmaları durumunda yavaş ve dikkatli seyretmeleri,

• Kar yağışı olması halinde, kar görmek amacıyla araçlarını tehlikeli dağ yollarına sürmemeleri ve diğer araçlara tehlike arz edecek şekilde yol kenarlarına park etmemeleri,

• Oluşması muhtemel; su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve buna benzer olumsuzlukları öngörerek araçlarını güvenli yerlere park etmeleri.

• Yaşanacak olumsuzluklar karşısında vatandaşlarımızın

“155 Polis İmdat ve 199 İtfaiye” ihbar hatlarını aramaları önemle rica olunur.