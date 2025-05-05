Kanser Hastalarına Yardım amaçlı olarak Merkez Lefkoşa'da bu akşam Kanser Hastalarına Yardım Derneği tarafından düzenlenen ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (POLKESTRA) ile SOS Müzik Grubunun sahne aldığı organizasyonda, geceye katkı koyan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrasına Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada tarafından plaket takdim edildi.

Kanlıada, böylesi anlamlı bir geceye katkı koyan Polis Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederek Polkestra Sorumlusu Başmüfettiş Omaç Volkan'a plaketi takdim etti.