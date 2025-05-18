Prof. Dr. Karatepe söz konusu bildiride şu ifadelere yer verdi:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde spor gösterileri ve törenlerle kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi bayramıdır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmış ve Türk Milleti’nin İstiklal Savaşı ya da Milli Mücadele olarak da anılan Kurtuluş Savaşı 106 yıl önce bugün başlamıştır.

Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kutlu yürüyüşünün başlangıç noktası olan 19 Mayıs 1919, yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda bir milletin kaderini değiştiren, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı kutsal bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, Bandırma Vapuru ile Samsun’a ayak bastığı bu tarih, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları arasından doğacak yeni ve bağımsız bir devletin ilk adımı olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk “Nutuk” adlı eserinde ilk cümlesine “1919 senesi Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” ile başlamıştır. Milli Mücadelenin ilk adımı, bu büyük mücadelenin ve sonrasında yapılacak inkılaplarla yeni Türkiye’nin ilk kıvılcımı 19 Mayıs günü atılmıştır.

Atatürk konuşmalarında 19 Mayısı kendisinin doğum günü olarak ifade etmiş ve bu özel günü ülkenin ve cumhuriyetin koruyucusu ve ilerletici gücü olarak gördüğü Türk gençliğine armağan etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak Türk gençliğine armağan ederek, Cumhuriyetin bekçiliğini genç nesillere emanet etmiştir. Çünkü o, “Bütün ümidim gençliktedir” diyerek, bu ülkenin yarınlarını gençliğin enerjisi, inancı ve kararlılığıyla inşa edeceğine inanmıştır. |Onun için gençler Türk ulusunun geleceği ve ümididir. Bu özel gün Atatürk’ün kendisini adadığı bağımsızlığa sahip çıkacak olan gençler için de özel bir simge olmuş ve her yıl coşkuyla kutlanmıştır.

Bugün bizlere düşen görev; 19 Mayıs ruhunu yaşatmak, bağımsızlık idealini ve Cumhuriyet kazanımlarını korumak ve gelecek nesillere bu mirası güçlü bir şekilde aktarmaktır. Akıl ve bilim yolunda ilerleyen, tarihinden aldığı ilhamla geleceğe yön veren bir gençlik, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük güvencesidir.

Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor ve ülkemizin aydınlık gençlerine parlak ve başarılı bir gelecek diliyorum.