Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından, 17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında Lefkoşa’da, Hamitköy, Fuar Alanı, Balıkesir, Meriç ve Mora özel etaplarının geçileceği 2024 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 5’nci yarışı düzenleniyor.

Polisten verilen bilgiye göre, 17 Ağustos 2024 Cumartesi günü, 16:30 - 17:00 saatleri arasında Hamitköy’de Ali Hoca Sokak’tan (Sami Doğan Motors önünden) start alıp Fuar alanı seyirci özel etabına geçilerek ilk günü tamamlayacaklar. Belirtilen tarih ve saatlerde, geçici olarak araç trafiğine kapatılacak, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

18 Ağustos 2024 Pazar günü ise, 10:30-16:30 saatleri arasında Lefkoşa’da, Balıkesir, Meriç ve Mora özel etapları ile seyirci özel etapları geçilerek ralli sona erecek.

Ralli devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile yarışcıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica edildi.