Ramazan'ın ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak, 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.

-Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak

Ramazan ayı 29 gün sürecek. Şeker Bayramı olarak da bilinen üç günlük Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram namazı saat 07.07’de kılınacak.

İlk orucun tutulacağı 1 Mart Cumartesi günü imsak saat 04.48’de, iftar ise saat 17.51’de yapılacak.

KKTC Din İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 300 TL olarak belirledi. Fitrelerin, en geç bayram namazından önce verilmesi gerekiyor.