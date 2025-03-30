Bayram namazı, ülke genelindeki tüm camilerde saat 07.07’de kılındı.

Ramazan Bayramı’nın ilk ve üçüncü gününde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Bayramın ikinci günü ise hava parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak.

Yaz saati...

Yaz saati uygulaması da bu sene bayramın ilk gününe denk geliyor. Saatler, bugün sabah saat 03.00'te bir saat ileri alındı.

Tatar ve Üstel halkla bayramlaşacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, bugün saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığında halkla bayramlaşacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ise, bugün 09.30'da UBP'nin Köşklüçiftlik'teki Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

Polis güvenli bir bayram tatili için tüm tedbirleri aldığını açıkladı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), huzurlu ve güvenli bir bayram tatili için tüm tedbirleri aldığını, 24 saat halkın hizmetinde olacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı için alınan önlemlerle ilgili PGM tarafından yapılan açıklamada, tatil boyunca “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz olarak polise ulaşılabileceği belirtildi.

Bayram tatilinde vatandaşların ev ve iş yerlerini olası yangın ve hırsızlığa karşı önlem alarak terk etmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ev ve iş yerlerinizden ayrılırken güvenlik sistemlerinizi kontrol edip, varsa güvenlik kamerası sisteminin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunuz ve kapı ile pencereleri mutlaka kilitleyiniz. Ayrıca elektrikle çalışan cihazları ve prizlerini de kontrol edip, yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbirlerinizi alınız.” denildi.

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız”

Açıklamada, “Tatil süresince yoğunlaşacak trafikte kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız.” uyarısında bulunuldu.

Süratli sürüş konusunda da uyarılarda bulunulan açıklamada, önceliğin sürat değil gidilecek yere sağlıklı varmak olması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantılarını araç kullanırken tamamen kesmeleri, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ise unutmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda, üç yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Boyları 135-150 cm arasında olan çocuklar, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocuklar ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğuna oturup emniyet kemeri takması zorunludur. Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır.”

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücülerin ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla koruyucu kask takılması mecburiyeti olduğu ifade edilen açıklamada, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunuldu.

Merkezi Cezaevinde bayram görüşü yapılacak

Merkezi Cezaevi’nden alınan bilgiye göre, Merkezi Cezaevi’nde kalan mahkum ve tutuklular, bayram görüşünden yararlanabilecek. Bayram görüşleri bayramın ilk üç günü ve çarşamba günü 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında olacak.

LTB Bayram tatili boyunca hizmetlerine devam edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yurttaşların Ramazan Bayramı’nı sorunsuz şekilde geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaparak, acil durumlar için önlem ve tedbirlerini aldığını duyurdu.

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar, bugün kurulmayacak.

Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram yeri hizmette olacak.

Belediye Pazarı (Bandabuliya) bayramın ilk iki günü kapalı olacak. 1 Nisan Salı günü ise yeniden yurttaşların hizmetinde olacak.

Lefkoşalılar bayram tatili sürecinde tüm taleplerini 24 saat boyunca Alo 185 Çözüm Hattı’na bildirebilecek.

Zabıta rutin denetimlerini sürdürecek

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini sürdürecek. Bayram tatili süresince LTB Halk Sağlığı Şubesi ile acil durumlarda yardımcı olmak için LTB Yaşlılara Hizmet Birimi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlarda özel gereksinimli bireylere yardımcı olmak için nöbetçi ekip bulunduracak. Şubelere Alo 185 hattından ulaşılabilecek.

Lefkoşa Hayvan Barınağı’ndaki rutin bakım ve besleme hizmetleri verilmeye devam edilecek, sokak hayvanları için su ve mama takviyeleri sürdürülecek. LTB Temizlik Şubesi genel çöp toplama hizmeti bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması adına ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek. Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan nöbetçi personele ulaşılabilecek. Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi görev başında olacak. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için Alo 185 Çözüm Hattı’nda nöbetçi ekiplere ulaşılabilecek.

Borç ödeme yerleri

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler ve LTB’ye dair tüm ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca su faturası, emlâk vergisi, reklâm borcu, meslek vergisi borcu, kira borcu ve trafik cezaları da LTB Online Mobil uygulama ve www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.

Gazimağusa Belediyesi

Gazimağusa Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince ortaya çıkacak ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdüreceğini duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bayram boyunca bölgeler su almaya devam edecek. Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Su İşleri Şubesi’nin acil durumlar için kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Belediye ekiplerinin Ramazan ayı başlamadan önce yabancı ve Türk tüm mezarlıklar ile ibadet yerlerinde temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptığı ifade edilen açıklamada, “Belediyeye ait kabristan, Çanakkale Şehitliği ve onun yanındaki eski Türk Mezarlığı’nın yanı sıra İngiliz Mezarlığı, Altıok, Tuzla ve Mutluyaka’daki Rum mezarlıklarında temizlik ve budama çalışması yapıldı.” denildi.

Bayram tatili boyunca evsel atık toplama hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut program aynen uygulanacak, sokakların genel temizliği bayram tatili boyunca, sadece ana caddelerde ve meydanlarda devam edecek.

Bayramın birinci günü kapalı olacak Belediye Açık Pazarı’nın toptancı hali ikinci gün açık olacak.

Gazimağusa Belediye Mezbahası, bayramın üçüncü günü açık olacak ve hayvan kabulü yapılacak. Sağlık Şubesi’ne 0548 816 60 48-0548 890 30 35, Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 0548 864 91 79 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Bayındırlık konusunda ise acil durumlar için 0548 8166014 numaralı telefon aranabilecek. Cenaze ve defin hizmetleri, 0548 816 60 51 ve 0533 849 90 75 numaralı telefondan yirmi dört saat aranabilecek. Acil durumlar için ise 185 veya 0548 816 60 02 numaralı telefondan Belediye’ye ulaşılabilecek.

Girne Belediyesi

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince Girne halkına kesintisiz hizmet sunabilmek adına gerekli tedbirleri tamamladığını açıkladı.

Belediye birimleri, bayramın birinci gününden itibaren tüm rutin hizmetlere devam edecek. Ayrıca vatandaşlar, acil durumlarda ulaşabilecekleri telefon numaralarından destek alabilecek.

Faturalarını ödemek isteyen vatandaşlar Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası ve Girne Belediyesi Terminal Ofislerinde bulunan KIOSK cihazları aracılığıyla, fatura ödemelerini yapabilecek. Ayrıca vatandaşlar tatil boyunca, fatura ödemelerini online olarak www.girnebelediyesi.com adresi üzerinden de yapabilecek. Trafik cezası yazılan vatandaşlar ise cezalarını, makbuzda yer alan QR kodu okutarak veya açık olan veznelerden ödeyebilecek.

Girne Belediyesi hizmete açık birimlerinin iletişim numaraları şu şekilde:

“Bayındırlık, İmar 0542 852 21 18 / 0548 881 21 14, Temizlik İşleri 0533 825 17 03 / 0533 841 38 39, Su İşleri 0542 882 11 18 / 0542 882 21 18 / 0533 843 60 57 (su sayaç) Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17 / 0533 846 20 17, Cenaze ve Defin İşleri 0533 850 64 13 / 0533 840 52 20, Kent Güvenliği 0533 826 25 47 / 0533 875 66 55, Sağlık İşleri 0533 870 20 14 / 0533 850 54 65”

Vatandaşlar, bu numaraların yanında ALO 185 ihbar hattını 7/24 kullanarak, destek alabilecek.

Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi, tatil boyunca hizmetlerin aksamaması amacıyla ilave tedbirler alarak, nöbetçi ekipler oluşturduğunu belirtti.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, temizlik hizmetleri normal programında aksatılmadan devam edecek. Tüm bölgelere su kesintisiz olarak verilecek. Herhangi bir şebeke arızasına karşı ve olası sorun ve şikâyetler için nöbetçi ekip tatil süresince devrede olacak.

Merkez Tartı ve Cyprufex Tartı, bayramın birinci günü kapalı olup, bayramın ikinci ve üçüncü günü açık olacak. Oluşabilecek taleplere 0533 834 95 07 numaralı telefon cevap verecek. Belediye mezbahası 30-31 Mart tarihlerinde kapalı olacak. Mezbaha 1 Nisan’da rutin olarak programına devam edecek. Defin hizmetleri için de tatili süresince görevli personel bulundurulup hizmetlerin aksamadan verilmesi sağlanacak. Taleplere 0548 829 32 45 ve 0548 847 53 73 numaralı telefon cevap verecek.

Tatil süresince ön ödemeli su sayacı bulunan vatandaşlar ihtiyaç olması durumunda Güzelyurt Otel'de açık olacak vezneden su yüklemesi yapabilecek.

Bunun yanında tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 32 43, 0548 829 32 45 ve 0548 829 32 65 numaralı telefon hatları vatandaşların şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İskele Belediyesi

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye veznesi yarın 9-12 saatleri arasında açık olacak.

Çöp toplama, defin ve su işleri kesintisiz devam edecek. İskele Belediyesi’ne bayram süresince 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bayram yeri ise Lunapark Alanı’nda 29 Mart-1 Nisan tarihlerinde açık olacak. Babutsa Büfe bayram boyunca açık, Piknik Restoran ikinci ve üçüncü gün açık olacak.

Zabıta Birimi Halk Plajı’nda 10.00-24.00 saatleri arasında devriye gezecek. Çevre ve Sağlık Bölümü ise ihbarları anında değerlendirecek.

İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime herhangi bir sorunda 0548 810 11 54 numaralı telefondan Emrah Yıldız’a ulaşılabilecek. Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Çevre ve Sağlık Bölümü’ne ise 7/24 0548 810 11 01 numaralı telefondan Bölüm Sorumlusu Cemal Kurteli’ye ulaşılabilecek. Temizlik hizmetleri için ise 0542 880 20 90 numarası kullanılacak.

Kullanılabilecek diğer acil numaralar ise şu şekilde hatırlatıldı:

“Orman Yangın: 177, Polis İmdat: 155, Acil Servis: 112, Yangın: 199, İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33, İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19”

- Lefke

Lefke Belediyesi de bayram süresince defin ve çöp toplama işlemlerinin rutin olarak süreceğini, su biriminin ise acil durumlarda çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Ayrıca Belediye’nin Lefke ve Gemikonağı şubelerinde bulunan online ödeme cihazları hizmet vermeye devam edecek.

Lefke’de acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şu şekilde açıklandı:

“İdari İşler ve Temizlik Sorumlusu Turgay Ufuk: 0533 826 83 47, Ustabaşı Murat Kadan: 0533 826 21 26, Su arıza Ahmet Timer: 0533 835 08 45, Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz: 0533 826 83 45, Lefke Polis müdürlüğü: 0392 728 74 23.”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince su, temizlik ve sağlık hizmetleri ile cenaze ve defin işlemlerini kesintisiz sürdüreceğini belirtti.

Belde halkı, “1828 Alo Belediye” hattına talep ve şikayetlerini iletebilecek. Hizmetlerin aksamaması için nöbetçi ekipler de görev başında olacak. Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Temizlik Şubesi, bayram süresince rutin çöp toplama işlemlerine devam edecek, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürecek.

“degirmenlikakincilar.org” sitesi üzerinden ayrıca kiosk cihazlarından 7/24 kontörlü su yüklemesi ve diğer tüm belediye ödemeleri (su faturası, emlak vergisi, işyeri ve meslek vergileri, trafik cezaları ile diğer cezalar) yapılabilecek.

Gönyeli- Alayköy Belediyesi

Gönyeli Alayköy Belediyesi de, Ramazan Bayramı süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için tedbirler aldı.

Belediye, acil durumlarda aranacak telefonları şu şekilde duyurdu:

“İdari konular için 0533 862 41 00 ve 0533 880 60 10, kanalizasyon için 0539 101 84 25, su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 ve Haşere şikâyetleri için 0539 121 10 76.”

Hala Sultan'a ziyaret

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı iş birliği ile Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenlenecek. Ziyaret Ramazan Bayramı’nın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi günü yapılacak.

Ercan Havalimanı 539 uçağa hizmet veriyor

Ercan Havalimanı, dün itibarıyla Salı gününe kadar toplam 539 uçağa hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından bugünden 6 Nisan Pazar gününe kadar Ercan havalimanında toplam bin 57 uçuş planlandı. Açıklamada, Ercan Havalimanı’nı kullanacak uçak, yolcu ve misafirlerin seyahatlerini en rahat, sorunsuz ve güvenli şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı bir dizi hazırlık ve önlemlerinin hayata geçirildiği belirtildi.