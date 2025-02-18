GÜNDEM ÖZEL

Gündem Kıbrıs’ın Pazartesi günü manşetine taşıdığı haber, ülkedeki reklamcıları harekete geçirdi.

Çiğdem Aydın’la Günaydın programında konunun gündeme gelmesiyle mesaj atan reklam şirketi sahibi Tekin Birinci, ülkedeki 3 büyük reklam şirketi olarak, konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşımaya hazırlandıklarını yazdı.

Ne olmuştu?

Değirmenlik-Ercan yolu ana arter üzerine ana distribütörü Türkiye'de olan, taşeron firması KKTC'de yeni kurulan açık hava reklam şirketi Positive Prodüksiyon, trafik ve yol güvenliğini ihlal eden kırlangıç reklamlarla doldurulmuştu. Reklamların asılma sürecinde ülkede ihaleye çıkılmamış olması ve reklamların Türkiye menşeili şirkete verilmesi, ülkedeki reklamcılar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bunun yanında reklamların konulması aşamasında Karayolları’ndan görüş alınmış ancak Trafik Dairesi’nden fikir alınmayarak yol ve trafik güvenliği tehlikeye atılmıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan, Gündem Kıbrıs'a konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bakanlığım döneminde aynı güzergah üzerine aynı teklifle bir-iki şirket gelmişti. Trafik Dairesi 65 km hız limitinin olduğu güzergahlarda bu tür reklamların trafik ve yol güvenliğini etkileyip kazaya sebebiyet vereceği gerekçesi ile uygunluk vermemişti. Ben de gelen tekliflere reddetmiştim" demişti.