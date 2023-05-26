31 yaşındaki Portekiz bekçi köpeği ‘Bobi’, dünyanın en yaşlı köpeği rekorunu kırdı.

Bobi, 11 Mayıs 1992'de Portekiz'de doğdu. Bu cins köpeklerin ömrü normalde 12 ila 14 yıl.

Ancak Bobi, Guinness Dünya Rekoru'nu, 1939'da 29 yıl beş aylıkken ölen Avustralyalı bir sığır köpeği olan Bluey'den aldı.

Sırrı sağlıklı yemekler yemesi ve özgür olması:

“Bizim için pişirdiğimizi Bobi'ye de veriyoruz. İşlenmiş mama yemiyor, evde başka kediler var ve onlar da yiyorlar ama Bobi alışamadı, sadece doğal yiyecekler yiyor. Bence yemek önemli bir faktör ve bir de hiç zincirlenmemiş ya da tasma takılmamış olması. Bence tüm bunlar hayvanlara özgürlük veriyor. Ve bu nedenle, bunca zaman boyunca hep özgürce yaşadı ve aramızdaki sevgi ve şefkatin de olduğunu düşünüyorum.”

Bobi yaşlandı, artık daha yavaş yürüyor ve görme yeteneği zayıflıyor ama iştahı yerinde: