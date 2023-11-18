AKOL Global işletmelerinden birisi olan Bağımsız Medya Grubu, büyüme hedefinin bir halkası olarak bünyesine 'Kanal T'yi ekledi.

'Kanal T', 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren resmen Bağımsız Medya Grubu bünyesine katıalcak ve Aralık ayı içinde ismi Bağımsız TV (BTV) olarak değişecek.

Bağımsız Gazete'de yer alan açıklamaya göre; tüm yayın, telif hakları satın alınan 'Kanal T'nin eski sahipleri ile aralık ayından itibaren hiçbir ilgili kalmayacak.

BTV, yeni binası hazır olana kadar bir süre mevcut binada yayın hayatına devam edecek.

Bağımsız Medya Grubu sahibi Niyazi Şanal ve Genel Yayın Yönetmeni Ali Baturay, hafta içinde 'Kanal T'nin satın alınmasıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Kanal T Direktörü Sibel Tatar da hafta başında bir basın açıklaması yapacak.

Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1996 yılında ülkeye dönmüş ve ilk özel televizyon kanalı olan Kanal T'yi kurmuştu.